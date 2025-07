Ufficiale: il Celtic pesca in Giappone e acquista Yamada

19/07/2025 | 14:40:56

Il Celtic ha annunciato l’acquisto di Yamada dal Kawasaki Frontale attraverso una nota ufficiale: “Celtic Football Club è lieto di annunciare l’ingaggio di Shin Yamada, che si è unito al club con un contratto quadriennale proveniente dalla squadra giapponese della J League, Kawasaki Frontale, in attesa di autorizzazione internazionale. L’attaccante di 25 anni è l’ultimo innesto nella rosa di Brendan Rodgers, insieme al connazionale Hyato Inamura, Kieran Tierney, Benjamin Nygren, Callum Osmand e Ross Doohan. Shin Yamada, che ha recentemente ottenuto la sua prima presenza con la nazionale giapponese, ha segnato 32 gol in 121 partite con il Kawasaki Frontale, lo stesso club in cui giocava Reo Hatate prima di unirsi al Celtic. E si unirà ai connazionali Reo Hatate, Daizen Maeda e Hyato Inamura al Celtic”.

FOTO: X Celtic