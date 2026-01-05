Ufficiale: il Celtic esonera il tecnico Nancy

05/01/2026 | 17:24:54

Svolta in panchina al Celtic, il club scozzese ha annunciato l’esonero di Nancy: “Il Celtic Football Club annuncia oggi di aver deciso di rescindere il contratto dell’allenatore Wilfried Nancy con effetto immediato. Il Club ringrazia Wilfried per il suo impegno e augura a lui e alla sua famiglia un futuro roseo. Anche gli assistenti di Wilfried, Kwame Ampadu, Jules Gueguen e Maxime Chalier, lasceranno il club e porteranno con sé i nostri migliori auguri. Il Club può inoltre confermare che Paul Tisdale ha lasciato il suo incarico di Responsabile delle Operazioni Sportive. Ringraziamo Paul per il contributo fornito in tale ruolo. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito ai tifosi non appena possibile”.

foto x celtic