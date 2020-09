Ufficiale: il Catanzaro prende Riccardi in prestito dal Lecce

Rinforzo in difesa per il Catanzaro. Attraverso una nota ufficiale, il Lecce ha comunicato la cessione, in prestito, del difensore Davide Riccardi:

“L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Riccardi all’U.S. Catanzaro”.

Foto: sito Lecce