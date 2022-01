Ufficiale: il Catanzaro prende in prestito Bjarkason dal Venezia

Il Venezia attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto il trasferimento in prestito al Catanzaro di Bjarki Steinn Bjarkason fino al termine della stagione: “Venezia FC comunica che è stato definito il passaggio del centrocampista della nazionale islandese Under 21 Bjarki Steinn Bjarkason alla società US Catanzaro 1929 con la formula del prestito fino al termine della stagione”