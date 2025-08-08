Ufficiale: il Catania e Lucarelli si separano

08/08/2025 | 15:44:41

Si separano le strade del Catania e di Cristiano Lucarelli, arriva la nota ufficiale del club siciliano: “Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con Cristiano Lucarelli, augurando all’allenatore le migliori fortune personali e professionali”. Nel corso della stagione 2023/2024 Lucarelli si è seduto sulla panchina dei sicliani per 21 gare in Serie C con un ruolino di marcia di 8 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. E’ finita l’avventura sulla panchina del club siciliano per Lucarelli.

foto: sito Catania