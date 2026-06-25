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Ufficiale: il capocannoniere dell’ultima Ligue1 Lepaul rinnova con il Rennes

25/06/2026 | 20:35:21

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Lepaul e il Rennes vanno avanti insieme, è ufficiale il rinnovo dell’ultimo capocanonniere della Ligue1 con 21 reti: “Attaccante di nascita, Estéban Lepaul ha lasciato il segno nella stagione di Ligue 1, laureandosi capocannoniere con 21 gol. L’attaccante ha prolungato il suo contratto fino al 2030, spinto dal desiderio di continuare la sua straordinaria serie di successi in maglia rossonera”.
foto x rennes