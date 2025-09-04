Ufficiale: il capitano Auriletto rinnova con il Renate

04/09/2025 | 21:30:52

Il Renate ha ufficializzato il rinnovo di capitan Auriletto: “AC Renate è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Simone Auriletto. Il nostro capitano continuerà a guidare le Pantere almeno fino a giugno 2027, con opzione per la stagione 2027/2028.Arrivato a vestire la maglia nerazzurra con serietà, dedizione e spirito di leadership, Auriletto ha saputo diventare in poco tempo un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Il suo rinnovo rappresenta un segnale di continuità e di fiducia nel percorso intrapreso dal club. Avanti insieme, Capitano” si legge nella nota ufficiale del club.

FOTO: Sito Renate