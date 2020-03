Ufficiale: il calcio inglese si ferma fino al 30 aprile

Il calcio inglese si ferma fino al 30 aprile: questa la decisione presa da FA, Premier League, EFL e Women’s Super League, Professional Footballers’ Association e League Managers Association. Nel comunicato diramato dalla FA, si legge che: “Le regole e i regolamenti della FA stabiliscono che la stagione terminerà non oltre il 1 ° giugno e ogni competizione dovrà, entro il limite stabilito dalla FA, determinare la durata della propria stagione di gioco.” Tuttavia, il CdA della FA ha concordato che tale limite venga esteso per la stagione 2019/20 in relazione al calcio professionistico.

Foto: profilo Twitter ufficiale Premier League