Ufficiale: il Cagliari controriscatta Kingstone dal Ried

05/06/2026 | 21:51:40

Il Cagliari ha deciso di controriscattare Kingstone dal Ried, il comunicato ufficiale: “Il Cagliari Calcio comunica di aver esercitato l’opzione di controriscatto per il trasferimento in rossoblù a titolo definitivo di Kingstone Mutandwa, dopo che il SV Ried, club austriaco in cui il calciatore ha giocato in prestito nella stagione 2025/26, si è avvalso del proprio diritto di opzione. Il giovane attaccante zambiano, classe 2003, ha esordito in Serie A con il Cagliari il 3 marzo 2024, segnando la sua prima rete il 23 maggio contro la Fiorentina all’Unipol Domus. Dopo 12 presenze totali con la prima squadra, tra campionato e Coppa Italia, e 23 gare e 8 reti con la Primavera, l’estate scorsa ha continuato il suo percorso di crescita nel massimo campionato austriaco. Qui è stato autentico protagonista, tra i migliori attaccanti della stagione in Bundesliga: con la maglia del Ried ha realizzato in tutto 16 reti e 4 assist in 37 gare. Dal 1° luglio l’attaccante ritornerà in rossoblù”.

foto sito cagliari