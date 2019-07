Ufficiale: il Caen cede Bammou in prestito all’Alanyaspor

Tramite i propri canali ufficiali, il Caen ha comunicato la cessione in prestito di Yacine Bammou all’Alanyaspor. L’attaccante classe 1991, dopo un anno al club francese, si trasferisce in Turchia. L’Alanyaspor avrà inoltre il diritto di riscatto. Questo il testo: “Arrivato la scorsa stagione al Caen e sotto contratto fino al 2022, Yacine Bammou viene ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Alanyaspor in Turchia”.

Foto: Sito Ufficiale Caen