Ufficiale: il Burnley e Scott Parker si separano

30/04/2026 | 12:00:18

Il Burnley e Scott Parker si separano, la nota ufficiale del club inglese: “Scott Parker ha lasciato di comune accordo la sua posizione di allenatore del Burnley Football Club. In seguito alla conferma della retrocessione del club dalla Premier League la scorsa settimana, Parker e il consiglio di amministrazione si sono consultati e hanno concordato di comune accordo la conclusione del suo periodo al Turf Moor. Durante il suo periodo al Turf Moor, Parker ha guidato i Clarets a una stagione da record nel 2024/25, assicurando la promozione del Burnley dalla Championship alla Premier League, con una serie di 33 partite senza sconfitte e ben 30 partite senza subire gol. Il Club desidera esprimere ufficialmente i suoi più sinceri ringraziamenti a Scott per la sua professionalità, dedizione e il suo contributo. Lascia il club con il rispetto e la gratitudine di tutti coloro che sono legati al Burnley Football Club”.

foto sito burnley