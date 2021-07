Ufficiale: il Brighton annuncia Sarmiento dal Benfica

Con un comunicato, il Brighton, squadra di premier League, ha annunciato l’ingaggio di Jeremy Sarmiento dal Benfica. Ecco la nota: “Brighton & Hove Albion ha completato l’acquisto di Jeremy Sarmiento dai portoghesi del Benfica con un contratto biennale a condizioni non divulgate, soggetto ad autorizzazione internazionale. L’ex nazionale inglese Under 17 ha fatto carriera con il Charlton Athletic, prima di firmare per il Benfica nel 2018. Il 19enne attaccante si unirà agli under 23 di Andrew Crofts, che sono tornati per il precampionato la scorsa settimana”.

✍ Brighton & Hove Albion have completed the signing of Jeremy Sarmiento from Portuguese side @slbenfica_en on a two-year deal on undisclosed terms, subject to international clearance. 🤝 @firsttouchgames#BHAFC 🔵⚪ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 2, 2021