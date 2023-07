Ufficiale: il Brighton acquista il portiere Bart Verbruggen dall’Anderlecht

Bart Verbruggen è un nuovo giocatore del Brighton. Il portiere olandese, classe 2002, arriva dall’Anderlecht, firma sino al 2028, e dovrebbe contendere il posto a Jason Steele per il 2023/24, in attesa di capire cosa ne sarà di Robert Sanchez, fuori dal progetto dopo “le bizze” della stagione appena trascorsa. Questo il comunicato del club allenato da Roberto De Zerbi: “Siamo lieti di annunciare la firma del portiere Bart Verbruggen dall’Anderlecht con un contratto quinquennale fino a giugno 2028. Il 20enne arriva dopo aver vinto il premio di giocatore della stagione 2022/23 dell’Anderlecht; ha anche ricevuto la sua prima convocazione nella nazionale maggiore dell’Olanda a marzo di quest’anno. Bart ha iniziato la sua carriera con il club della sua città natale, il NAC Breda, prima di trasferirsi in Belgio nel 2020, esordendo con l’Anderlecht nel maggio 2021 nel 2-2 contro il Club Brugge. Dopo aver iniziato la stagione 2022/23 come portiere di riserva dell’Anderlecht, ha ottenuto il suo primo inizio di campionato il giorno di Santo Stefano. Bart ha iniziato tutte le partite di campionato da quel momento in poi e ha aiutato la sua squadra a raggiungere i quarti di finale dell’Europa Conference League. Il mese scorso ha esordito con l’Olanda Under 21 nello 0-0 contro il Giappone, dopo aver rappresentato la sua nazionale anche a livello Under 18”. De Zerbi ha dichiarato: “Sono molto contento di aver ingaggiato Bart. Lui è abituato a giocare un tipo di calcio simile al nostro e non avrà problemi ad inserirsi nel nostro gruppo. Ha il potenziale per diventare un giocatore molto importante per il club nei prossimi anni”.

Foto: Screen Sito Brighton