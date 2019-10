Ufficiale: il brasiliano Everton rinnova con il Gremio

Prima delle ultime due uscite, Everton aveva giocato tutte e dieci gli impegni affrontati dal Brasile dal marzo 2019. Il classe ’96 del Gremio è reduce da un paio di stagioni davvero straordinarie che hanno convinto Tite a preferirlo spesso a giocatori più affermati anche nel calcio europeo e per lui si erano paventati interessamenti di grandi club proprio del vecchio continente. Oggi, però, il club di Porto Alegre ha ufficializzato il tanto atteso rinnovo per il giocatore 23enne, arrivato assieme a quello del connazionale Alisson, attaccante omonimo del portiere del Liverpool. Questo il comunicato della società brasiliana: “Il Grêmio ha annuncia il rinnovo del contratto di Everton e Alisson. Entrambi gli atleti hanno prolungato il loro legame con Tricolor fino al dicembre 2023. Considerato uno dei migliori giocatori in attività in Brasile, l’attaccante Everton, 23 anni, non ha nascosto la sua gioia: «Essere in grado di prolungare il più a lungo possibile il mio contratto con il club è una grande felicità. Spero di onorare ancora di più questa maglia», ha detto“.

Foto: sito ufficiale Gremio