Ufficiale: il Bra annuncia l’acquisto di Campedelli

21/07/2025 | 17:18:29

Riccardo Campedelli è un nuovo calciatore del Bra, c’è il comunicato ufficiale. “Leva 2005, è un centrocampista centrale/mediano di ruolo. Giunge alla corte di mister Fabio Nisticò con la formula della “cessione a titolo temporaneo fino al 30/6/2026 senza opzioni” dal Cesena. Con il Settore Giovanile del cavalluccio bianconero, Riccardo ha svolto un percorso davvero importante fin qui. Ora, la nuova avventura in giallorosso e in Serie C. Benvenuto!”

FOTO: Logo Bra