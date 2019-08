Ufficiale: il Borussia Mönchengladbach acquista Bensebaini

Ramy Bensebaini è un nuovo giocatore del Borussia Mönchengladbach. Il laterale mancino arriva dal Rennes a titolo definitivo e firma con i tedeschi un contratto quadriennale in scadenza nel 2023. Classe ’95, Bensebaini è un terzino sinistro duttile che ha giocato in carriera anche da difensore centrale o da mediano, ha già raccolto più di 100 gettoni in Ligue 1 e ha recentemente vinto da protagonista la Coppa d’Africa con la Nazionale algerina.

Foto: sito ufficiale Borussia Mönchengladbach