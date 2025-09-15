Ufficiale: il Borussia Moenchengladbach esonera Seoane

15/09/2025 | 19:05:43

Il Borussia Moenchengladbach ha deciso di esonerare Gerard Seoane: “Dopo un’attenta analisi del nostro inizio di stagione, siamo giunti alla conclusione che è necessario un cambio di allenatore” ha dichiarato Roland Virkus, direttore sportivo del Borussia. “Dopo dieci partite di Bundesliga senza vittorie abbiamo perso la fiducia che la svolta con Gerardo possa avere successo” si legge nel comunicato dei tedeschi che non vincono una partita ufficiale dallo scorso marzo. Il Borussia è stato affidato momentaneamente all’allenatore della squadra U23, Eugen Polanski.

FOTO: Sito Borussia Moenchengladbach