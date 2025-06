Ufficiale: il Bologna saluta Calabria, Pobega e Pedrola

30/06/2025 | 11:57:24

Il Bologna ha ufficializzato l’addio di Davide Calabria, Tommaso Pobega e Estanis Pedrola. Il saluto su X: Grazie ragazzi per questa bellissima stagione passata insieme e culminata con la storica vittoria della Coppa Italia. In bocca al lupo per il vostro futuro”.

Foto: Twitter Bologna