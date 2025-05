Ufficiale: il Bologna riscatta Casale

20/05/2025 | 12:42:13

Il Bologna ha annunciato il riscatto di Casale, la nota ufficiale: “Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Nicolò Casale dalla SS Lazio: il difensore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028“.Il classe ’98 in questa stagione con i rossoblù ha totalizzato 23 presenze, di cui 4 in Champions League.

FOTO: X Bologna