Ufficiale: il Bologna cede Falletti ai messicani del Tijuana

Cesar Falletti è un nuovo giocatore del Club Tijuana. Il classe ’92 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bologna che, come vi avevamo detto, ha preferito spedire l’uruguagio all’estero. Questo il comunicato del club felsineo: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Cesar Falletti al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per il riscatto“.

Foto: sito ufficiale Club Tijuana