Ufficiale: il Bologna annuncia l’addio di Danilo

Con un comunicato il Bologna ha reso noto che Danilo ha lasciato il club. Il difensore brasiliano è il secondo a lasciare dopo Rodrigo Palacio, anche lui era in scadenza di contratto: “Dopo 102 presenze e 3 reti con la maglia del Bologna, ripartite nelle ultime 3 stagioni, termina l’avventura rossoblù di Danilo Larangeira. A lui va lo speciale ringraziamento del Bologna per la professionalità e l’attaccamento ai nostri colori dimostrati in questi anni”. Questo è il messaggio del Bologna.

Dopo 102 presenze e 3 reti con la maglia del Bologna termina l’avventura rossoblù di #Danilo Larangeira A lui va lo speciale ringraziamento del Bologna per la professionalità e l’attaccamento ai nostri colori dimostrati in questi anni Grazie Dani ❤️💙#ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/m8h74ri2hD — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) May 25, 2021

Foto: Sito Bologna