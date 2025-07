Ufficiale: il Bologna acquista Gillier e Kujrakovic

02/07/2025 | 18:48:27

Doppio annuncio in casa Bologna in attesa di Immobile, il club emiliano ha comunicato sul sito l’arrivo di Gillier e Kurajkovic: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del portiere Thomas Gillier”. Il Bologna ha inoltre depositato in Lega Serie A anche il contratto di Minel Kujrakovic (17 anni), esterno mancino classe 2008 di nazionalità sloveno, prelevato a titolo definitivo in patria dal Domzale.

Foto: Instagram Bologna