Ufficiale: il Bologna acquista a titolo definitivo Bani dal Chievo

Colpo del Bologna, che si assicura a titolo definitivo Mattia Bani dal Chievo. Questo il comunicato della società gialloblù. “L’A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Mattia Bani al Bologna F.C. A nome di tutta la società A.C. ChievoVerona, il Presidente Luca Campedelli esprime un profondo ringraziamento al Presidente Joey Saputo e all’Amministratore Delegato Claudio Fenucci, per la buona riuscita di questa operazione di mercato, che si è svolta all’insegna di rapporti autentici e consolidati fra le due società. Bani, nato a Borgo San Lorenzo il 10/12/1993, ha disputato due stagioni con il ChievoVerona. In totale ha indossato la maglia gialloblù in 49 occasioni (46 in Serie A e 3 in Coppa Italia), debuttando nella massima serie il 5 gennaio 2018 in ChievoVerona – Udinese (1-1). A Mattia un grande in bocca al lupo da parte di tutto il ChievoVerona per la sua nuova avventura sportiva!”

Foto Twitter Chievo