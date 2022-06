Ufficiale: il Bochum si rafforza acquistando Saidy Janko

La prossima stagione sarà quella del ritorno in Bundesliga, per il Bochum dopo la promozione conquistata lo scorso anno. La dirigenza sta pensando al mercato e soprattutto a come rafforzare la squadra. È ufficiale l’acquisto di Saidy Janko, dal Valladolid. Il classe 95 si trasferisce in Germania con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Willkommen anne Castroper, Saidy #Janko!🙌 Der Nationalspieler Gambias wechselt auf Leihbasis vom spanischen Erstliga-Aufsteiger @realvalladolid ins Ruhrgebiet. Die Leihe mit Kaufoption läuft bis zum 30.06.2023.#meinVfL #Janko2023 pic.twitter.com/DIXQj8sS7O — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) June 27, 2022

Foto: Twitter Bochum