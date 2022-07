Ufficiale: il Boca Juniors esonera Battaglia

Il Boca Juniors dopo esser stato eliminato dalla Copa Libertadores per mano del Velez, ha esonerato il suo allenatore Sebastiano Battaglia. L’ormai ex allenatore è stata una vera e propria bandiera del club con oltre 290 presenze con la maglia degli Xeneizes. Il club ha comunque ringraziato il tecnico per il lavoro svolto.

Boca Juniors comunica que Sebastián Battaglia deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y le agradece su contribución a lo largo de este ciclo. El comunicado 👉 https://t.co/IZBbXHzxbX pic.twitter.com/pzhOVCZ201 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 7, 2022

Foto: Twitter Boca Juniors