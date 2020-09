Ufficiale: il Bisceglie risolve il contratto con l’allenatore La Cava

Une decisione sofferta, fanno sapere, ma il Bisceglie comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore La Cava per mancanza dei requisiti relativi al patentino Uefa. Questo il comunicato del club:

“L’A.S. Bisceglie Srl, dopo un’accurata riflessione, a malincuore, comunica di aver risolto consensualmente il rapporto di responsabile tecnico della prima squadra con Sergio La Cava.

Dopo aver condiviso con lui un mese splendido, sul piano lavorativo e interpersonale, per un campionato che l’avrebbe visto principale protagonista in Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della riammissione del campionato di serie C, la società biscegliese ha proceduto alla risoluzione del contratto, a causa della mancanza dei requisiti relativamente al patentino di Uefa A, indispensabile per regolamento Noif per ricoprire il ruolo di allenatore nella terza serie nazionale, scongiurando così possibili problemi di carattere regolamentare.

A Sergio La Cava, persona seria, competente e tecnicamente preparata, la società del Bisceglie Srl augura le migliori fortune, con la certezza che le sue caratteristiche e qualità umane potranno sicuramente tornare utili a squadre blasonate.

Il sodalizio nerazzurro è già al lavoro per trovare il sostituito del tecnico campano”.

Foto: sito Bisceglie