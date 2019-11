Ufficiale: il Bisceglie esonera Pochesci

Dopo il pareggio di ieri pomeriggio contro la Paganese, Sandro Pochesci non è più l’allenatore del Bisceglie. Il comunicato del club:

“L’ A.S. Bisceglie Calcio, alla luce degli ultimi risultati sportivi, comunica di aver sollevato Sandro Pochesci dall’incarico di allenatore della prima squadra. A mister Pochesci vanno i ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrata. A lui, i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”