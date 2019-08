Ufficiale: il Betis acquista Borja Iglesias dall’Espanyol

Il Real Betis Balompié annuncia l’acquisto dall’Espanyol del centravanti Borja Iglesias. Pagata la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore con i catalani, firmato un nuovo accordo quinquennale con i biancoverdi. Questo il comunicato sul sito ufficiale dei sivigliani: “Il Real Betis paga l’importo della clausola rescissoria di Borja Iglesias con l’Espanyol. In questo modo, l’attaccante galiziano diventa il quinto rinforzo del club in vista della stagione 2019/20. Borja Iglesias firma un contratto con i biancoverdi fino al 2024. […] In totale, Borja Iglesias ha disputato 22 partite nel calcio di alto livello, nelle quali ha segnato 116 gol e realizzato 11 assist. Con l’arrivo di Borja Iglesias, il Real Betis acquista capacità realizzativa, potenza e abilità nel gioco aereo“.

Foto: sito ufficiale Real Betis