Ufficiale: il Besiktas prende Elneny dall’Arsenal

Confermato quanto era arrivato nei giorni scorsi dalla Turchia: Mohamed Elneny è un nuovo giocatore del Besiktas. Il centrocampista egiziano arriva in prestito dall’Arsenal, dove ha giocato nell’ultimo triennio. A comunicarlo sono state le due società attraverso i propri canali ufficiali, mentre il giocatore stesso ha voluto condividere ai suoi follower su Twitter le prime parole dopo la fumata bianca: “Sono entusiasta di unirmi al gigante turco del Besikstas e non vedo l’ora di raggiungere i nostri obiettivi nella Super Lig e in Europa. Al mio caro Arsenal e ai suoi fan auguro successo per la stagione e sicuramente seguirò i progressi della squadra da Istanbul“.

Foto: Twitter Elneny