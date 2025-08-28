Ufficiale: il Besiktas esonera Solskjaer dopo l’eliminazione dalla Conference League

28/08/2025 | 23:01:04

Finisce l’avventura di Solskjaer sulla panchina del Besiktas, il tecnico è stato esonerato dopo la mancata qualificazione in Conference League: “Il contratto con il Direttore Tecnico Ole Gunnar Solskjaer è stato rescisso a seguito della decisione presa durante la riunione del consiglio di amministrazione. Il nostro presidente, Serdal Adali, ha ringraziato Solskjaer per i servizi prestati fino ad oggi durante un colloquio successivo alla riunione”.

FOTO: Sito Besiktas