Ufficiale: il Besiktas acquista N’koudou dal Tottenham

Quinto acquisto della sessione per i turchi del Besiktas. È ufficiale infatti l’arrivo di Georges-Kevin N’Koudou dal Tottenham a titolo definitivo. L’esterno d’attacco ha firmato con i bianconeri un accordo fino a giugno 2023. Questo il comunicato del club acquirente: “Georges-Kevin N’Koudou, in arrivo dal Tottenham, ha firmato un contratto di quattro anni. Vorremmo dare il benvenuto al nostro nuovo giocatore, che crediamo darà un apporto importante alla squadra, augurandogli successo per il futuro“.

Foto: sito ufficiale Besiktas