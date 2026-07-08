Ufficiale: il Benfica ingaggia Kaminski dal Colonia, contratto fino al 2031

08/07/2026 | 11:16:00

Il Benfica ha ufficializzato l’ingaggio di Jakub Kaminski. L’esterno offensivo polacco arriva dal Colonia. Il 24enne ha firmato un contratto valido fino al 2031 con il club portoghese. Queste le sue prime parole ai microfoni della tv ufficiale del Benfica: “Mi sento molto bene. Fin dal primo momento si percepisce la grandezza di questo club e la sua storia. Spero che insieme riusciremo a conquistare grandi risultati“.

Foto: sito Benfica