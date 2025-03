Il Benevento ha deciso di esonerare Michele Pazienza dopo un breve interregno che non ha portato a risultati convincenti. Chiamato al posto di Auteri, con il suo lavoro Pazienza ha portato il Benevento a essere sempre più distante dalla zona promozione diretta del girone C di Serie C. Da qui la decisione di sollevarlo dall’incarico.

Foto: sito ufficiale Siracusa