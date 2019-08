Ufficiale: il belga Chadli in prestito all’Anderlecht

Nacer Chadli è un nuovo giocatore dell’Anderlecht. Il classe ’89 arriva nella squadra di Kompany in prestito dal Monaco, club per il quale aveva firmato solo un anno fa dopo aver disputato da protagonista i Mondiali di Russia 2018 con la Nazionale belga. A comunicarlo è stato il club del Principato: “Il nazionale belga va in prestito all’Anderlecht per la stagione 2019-2020. Il centrocampista si era unito all’AS Monaco nell’estate del 2018 e ha giocatori 27 gare con i colori biancorossi. Nacer Chadli si unirà al club di Jupiter League in prestito per un anno. L’AS Monaco gli augura buona fortuna per la stagione“.

Foto: twitter ufficiale Anderlecht