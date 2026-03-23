Ufficiale: il Bayern Monaco blinda il talento Daiber Santos

23/03/2026 | 17:19:05

Il Bayern Monaco blinda il talento Daiber Santos, la nota ufficiale: “David Santos Daiber ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Bayern Monaco. Il diciannovenne nazionale giovanile portoghese, entrato a far parte dell’accademia del club nel 2016 proveniente dal TSV Milbertshofen, ha ora legato il Bayern al club con un accordo fino al 30 giugno 2030. Christoph Freund , direttore sportivo del Bayern: “Siamo sempre felici quando un giocatore come David, arrivato al club da giovanissimo talento, diventa professionista al Bayern. Ha intelligenza tattica, è sicuro con la palla tra i piedi ed è un centrocampista estremamente affidabile, che ha fatto un grande passo avanti nella sua crescita negli ultimi mesi grazie agli allenamenti regolari con la prima squadra. Abbiamo molta fiducia in lui.”Il centrocampista difensivo è entrato a far parte del Bayern Monaco all’età di nove anni e ha scalato le gerarchie delle giovanili fino ad arrivare alla squadra riserve, dove ha collezionato due presenze. Il giovane ha anche fatto parte della rosa della prima squadra per la Coppa del Mondo per club negli Stati Uniti la scorsa estate e ha fatto il suo debutto in prima squadra nella vittoria per 4-0 contro l’Heidenheim a dicembre.

Santos ha finora disputato sei partite con la nazionale portoghese Under 19, con la quale ha raggiunto la finale degli Europei Under 17 nel 2024″.

foto x bayern