Ufficiale: il Bayer Leverkusen ha esonerato il tecnico Peter Bosz

Peter Bosz non è più l’allenatore del Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha comunicato l’esonero del tecnico sul proprio sito ufficiale e sui canali social. La pesante sconfitta con l’Hertha Berlino nell’ultimo turno è stata decisiva per portare il club a questa decisone. In panchina, fino al termine della stagione, ci sarà Hannes Wolf.