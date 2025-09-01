Ufficiale: il Bayer Leverkusen esonera ten Hag

01/09/2025 | 12:13:07

Attraverso una nota ufficiale presente sul proprio sito, il Bayer Leverkusen ha reso noto l’esonero di Erik ten Hag. Di seguito la nota del club tedesco: “Il Bayer 04 Leverkusen ha deciso di separarsi con effetto immediato dall’allenatore Erik ten Hag. La decisione è stata presa dal comitato dei soci, l’organo di supervisione del club, su raccomandazione della direzione del Bayer 04. L’attività di allenamento sarà provvisoriamente affidata allo staff degli assistenti”.

Foto: sito Bayer Leverkusen