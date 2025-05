Ufficiale: il Bayer Leverkusen acquista Oermann dopo l’addio di Tah

29/05/2025 | 19:03:15

Il Bayer Leverkusen ha annunciato di aver acquistato Tim Oermann con un contratto fino al 2029. Il difensore centrale, che può giocare anche come terzino destro, arriva dal Bochum dopo la retrocessione. Il Bayer ha specificato che il nazionale tedesco Under 21 sarà girato in prestito ai campioni austriaci dello SK Sturm Graz per la stagione 2025/26. Il direttore sportivo Simon Rolfes ha ammesso: “Tim Oermann è un giocatore che rappresenta il rafforzamento della nostra squadra a lungo termine. Il prestito al Graz offre a Tim l’opportunità di migliorare ulteriormente in una squadra di vertice e di acquisire un’importante esperienza internazionale, che rappresenterà un ottimo punto di partenza per lui al Bayer 04 a lungo termine

FOTO: X Rolfes