Ufficiale: il Basilea esonera Ciriaco Sforza

Ciriaco Sforza non è più l’allenatore del Basilea, la società elvetica ha preso la decisione dopo il clamoroso ko in casa contro il Vaduz, che prima della partita si trovava in ultima posizione. Ora la conduzione tecnica è stata momentaneamente affidata a Patrick Rahmen, che guiderà la squadra fino al termine della stagione.

