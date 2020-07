Ufficiale: il Barcellona richiama Juan Miranda. Lascerà lo Schalke con una stagione d’anticipo

Barcellona e Schalke 04 hanno raggiunto un accordo per non far effettuare la seconda stagione di prestito a Juan Miranda. A comunicarlo, lo stesso club catalano. Il difensore quindi torna in Catalogna dopo aver disputato 11 partite con il club tedesco.

❗ ÚLTIMA HORA@JMirandaG19 no continuará en el Schalke 04https://t.co/pwWEF12ZMa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 1, 2020

Foto: profilo Twitter ufficiale Schalke 04