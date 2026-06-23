Ufficiale: il Barcellona esercita l’opzione di riscatto per Abdelkarim

23/06/2026 | 16:53:04

Il Barcellona ha annunciato di aver esercitato l’opzione di riscatto per il classe 2008 Hamza Abdelkarim.

Questo il comunicato:

“Il Barcellona ha comunicato all’Al Ahly di aver esercitato l’opzione di acquisto per Hamza Abdelkarim. L’attaccante egiziano entrerà a far parte del club a titolo definitivo e firmerà un contratto triennale, fino al 30 giugno 2029.

Attualmente, il diciottenne fa parte della nazionale egiziana impegnata nella Coppa del Mondo e ha già disputato entrambe le partite contro Belgio e Nuova Zelanda.

Abdelkarim è entrato a far parte dell’FC Barcelona durante la finestra di mercato invernale di questa stagione. Una volta completate le necessarie formalità amministrative, ha disputato la parte finale della stagione con la squadra Under 19A, dove ha avuto un impatto immediato.

Al suo debutto, l’8 marzo, segnò in trasferta contro l’Huesca in un pareggio per 2-2. In seguito disputò un totale di nove partite di campionato, segnando sei gol, tra cui una tripletta nella schiacciante vittoria per 9-0 contro il Montecarlo, giorno in cui la squadra si aggiudicò il titolo della División de Honor. Partecipò anche a due partite di Copa del Rey, competizione in cui il Barça si classificò al secondo posto”.

Foto: X Barca