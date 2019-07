Ufficiale, il Barcellona esercita il controriscatto per Cucurella

Il Barcellona ha riscattato Marc Cucurella. Il terzino sinistro era stato riscattato dall’Eibar per 2 milioni, ma il club catalano aveva la contropzione per il doppio della cifra. I campioni di Spagna hanno così riacquistato il calciatore per 4 milioni, aggiungendo il classe 1998. Secondo Marca, è possibile che il 20enne venga girato come contropartita al Betis nell’operazione che potrebbe portare al Camp Nou Junior Firpo, terzino sinistro di proprietà del Betis, per avere una valida alternativa a Jordi Alba sulla corsia mancina.

Foto Twitter Barcellona