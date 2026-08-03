Ufficiale: il 36enne Henderson è un nuovo giocatore del Chelsea

03/08/2026 | 17:33:49

Jordan Henderson, dopo il ritorno in Premier la passata stagione con la maglia del Brentford, ha accettato la corte del Chelsea, club volenteroso di inserire in rosa giocatori d’esperienza, come successo con Welbeck.

Il comunicato dei Blues: “Il Chelsea è lieto di annunciare l’acquisto dell’internazionale inglese Jordan Henderson. Il centrocampista, che ha vinto otto trofei nella sua carriera, tra cui la Premier League e la UEFA Champions League, ha firmato un contratto biennale con i Blues e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra in vista della stagione 2026/27”.

Le parole di Henderson: “Considerando la dimensione del club, l’allenatore, per cui ho grande ammirazione, e la qualità dei giocatori, questa è stata un’enorme opportunità che non potevo rifiutare. Sono rimasto anche molto colpito da quanto la proprietà voglia che il Chelsea abbia successo e vada nella giusta direzione. Per me, si tratta di dare tutto ogni singolo giorno, sia dentro che fuori dal campo, per aiutare i giocatori intorno a me e la squadra il più possibile. Sono molto entusiasta di partire”.

Foto: Sito Chelsea