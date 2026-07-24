Ufficiale: Iker Bravo lascia l’Udinese e vola al Watford
24/07/2026 | 14:27:08
L’attaccante spagnolo classe 2005 Iker Bravo, all’Udinese dal 2024 al gennaio 2026, ha lasciato definitivamente il Friuli per trasferirsi al Watford.
Il comunicato dell’Udinese: “Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Iker Bravo al Watford FC. Bravo lascia il Friuli dopo 2 anni ed una stagione e mezza in bianconero. Ad Iker i migliori auguri per la nuova esperienza in Inghilterra”.
Il comunicato del Watford: “Siamo lieti di annunciare l’acquisto dell’entusiasmante attaccante internazionale spagnolo Under-21 Iker Bravo. Il ventunenne, nominato Giocatore del Torneo al Campionato Europeo UEFA Under-19 2024, arriva a Vicarage Road con un contratto permanente dall’Udinese e ha firmato un contratto triennale.
“Iker è un giovane talento promettente”, ha detto il Direttore Tecnico del Gruppo Gian Luca Nani.
“Il suo sviluppo al Real Madrid, al Bayer Leverkusen e con la nazionale spagnola parla da sé.
“È un giocatore offensivo versatile con un’eccellente qualità tecnica.
“Siamo fiduciosi che sarà un’aggiunta preziosa alla rosa e porterà nuove opzioni offensive”.
Foto: Sito Watford