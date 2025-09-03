Ufficiale: Iheanacho è un nuovo giocatore del Celtic

03/09/2025 | 09:16:54

Nelle ultime ore un importante colpo di mercato va ad impreziosire il campionato scozzese: lo svincolato Iheanacho sposa i colori del Celtic. Questo il comunicato del club: “Il Celtic Football Club è lieto di annunciare la firma di Kelechi Iheanacho con un contratto annuale, soggetto all’autorizzazione internazionale, con la possibilità per il club di stipulare un ulteriore anno.”. Il classe ’96, ultima stagione a mezzo servizio tra Siviglia e Middlesbrough, ha disputato le sue migliori stagioni al Leicester: dal 2017 al 2024 ha disputato 232 partite mettendo a segno 61 reti.

foto instagram Celtic