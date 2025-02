Ufficiale: Iheanacho al Middlesbrough

Il Siviglia e il Middlesbrough hanno raggiunto un accordo per il prestito, fino alla fine della presente stagione, dell’attaccante internazionale nigeriano Kelechi Iheanacho. L’attaccante del Siviglia, che era arrivato al club lo scorso estate dopo la scadenza del suo contratto con il Leicester City, ha giocato undici partite con la maglia biancorossa, segnando tre gol. In questo modo, Iheanacho torna al calcio inglese, dove rafforzerà la squadra dello Riverside Stadium nel suo obiettivo di tornare in Premier League. Il club sevillano desidera ringraziare Iheanacho per il suo lavoro in questi mesi e gli augura molta fortuna per questa seconda parte di stagione.

🤝 Acuerdo con el @Boro para la cesión de Kelechi Iheanacho hasta final de temporada.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 3, 2025

Foto: X Siviglia