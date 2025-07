Ufficiale: Igor Matanovic è un nuovo attaccante del Friburgo

09/07/2025 | 12:15:42

Igor Matanovic è un nuovo attaccante del Friburgo. La società lo accoglie così: Il Friburgo ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Igor Matanovic, classe 2003, in arrivo dall’Eintracht Francoforte. Nato ad Amburgo e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del St. Pauli, Matanovic ha esordito in 2. Bundesliga a soli 17 anni. Nell’agosto del 2021 ha firmato con l’Eintracht Francoforte, ma è rimasto in prestito al St. Pauli per le due stagioni successive. Nel 2023/24 ha vestito la maglia del Karlsruher SC, sempre in prestito, dove ha disputato un’ottima stagione segnando 14 gol e fornendo 7 assist in 32 partite. Nella scorsa annata è rientrato a Francoforte, collezionando 25 presenze tra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania, con 2 reti all’attivo. A settembre 2024 ha debuttato con la nazionale maggiore della Croazia, segnando un gol in 5 presenze. Il club non ha reso noti i dettagli del contratto. Matanovic vestirà la maglia numero 31.

Foto: insta Friburgo