Ufficiale: Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Milan Primavera

Dal campo alla panchina col rossonero sul cuore. Il percorso di Ignazio Abate con il Milan si è interrotto diversi anni fa, ora è pronto a tornare… in panchina. Sarà il prossimo allenatore del Milan Primavera come comunicato dal club sul proprio sito ufficiale. “L’ex difensore rossonero è il nuovo allenatore della Primavera maschile. AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera maschile a Ignazio Abate. Abate, cresciuto nel vivaio rossonero, ha iniziato la carriera da allenatore la scorsa stagione con gli U16, squadra con cui alla sua prima esperienza ha conquistato il secondo posto in finale scudetto. Il Club augura a Ignazio i migliori auguri di buon lavoro”.

Foto: Twitter Milan