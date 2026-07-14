Ufficiale: Ignacchiti nuovo giocatore del Mantova
14/07/2026 | 18:12:10
Il Mantova ha annunciato l’arrivo di Ignacchiti dall’Empoli: “Mantova 1911 comunica di aver perfezionato l’ingaggio del centrocampista Lorenzo Ignacchiti. Classe 2004, toscano di Pisa, Ignacchiti hè reduce dalla stagione all’Empoli in serie B. In precedenza, ancora campionato cadetto con la maglia della Reggiana. Lorenzo Ignacchiti arriva dall’Empoli a titolo definitivo. Con il Club di viale Te ha sottoscritto un contratto con scadenza fissata al 30.06.2030”.