Ufficiale: Igamane nuovo giocatore del Lille

29/08/2025 | 12:15:59

Hamza Igamane è un nuovo giocatore del Lille, c’è il comunicato ufficiale del club transalpino che ha concluso l’affare con il Rangers per l’attaccante: “Igamane al Lille. È un giocatore offensivo completo e promettente che oggi arricchisce la linea offensiva della squadra del Lille. Il LOSC e i Rangers FC (Scozia) hanno concordato il trasferimento di Hamza Igamane (22 anni). L’attaccante della nazionale marocchino ha firmato per le prossime 5 stagioni, fino al 2030.

FOTO: X Lille